Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, afaceristul a declarat că sunt foarte multe conturi false făcute pe numele său și că a raportat aceste conturi.

„Am avut o gramadă de femei care mi-au scris că au fost păcălite și și-au dat seama că eu sunt cel real, eu am luat-o ca în râs. Doamna care a făcut plângere să zică unde a trimis banii, dacă are legătură cu mine. Nu sunt om de așa ceva. Zice că s-a întâlnit cu mine? Să zică când s-a întâlnit și luâm datele dacă am fost eu în Dubai și m-am văzut cu ea”, a precizat Alex Bodi pentru Realitatea PLUS.

Amintim că afaceristul Alex Bodi este acuzat că ar fi înșelat mai multe femei pe internet. O femeie păcălită de mii de euro susține că afaceristul ar profita de naivitatea femeilor și le-ar cere bani sub pretextul că este ținut captiv.

Potrivit jurnaliștilor mondeni, Alex Bodi ar păcăli femei din străinătate în mediul online. Cazul a fost făcut public de către o femeie care acuză că a fost înșelată de afacerist. Aceasta spune că Bodi ar cere bani pe motiv că este ținut captiv și că are nevoie de ajutor. Victima înșelătoriei susține chiar că s-au văzut de mai multe ori în cadrul unor întâlniri de afaceri în Dubai.

Cazul lui Alex Bodi este tras la indigo cu cel al escrocului de pe Tinder, un individ care își dădea întâlnire cu mai multe femei de pe tot cuprinsul Europei, le căpăta încrederea și, ulterior, le lăsa cu datorii enorme. Bărbatul și-a construit o viață de lux în urma înșelătoriilor. Acesta a fost prins și condamnat pentru fraudă în Finlanda. Pe baza acestui caz a fost făcut și un documentar.