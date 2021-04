Răzvan Cherecheș: „E o decizie politică, are prea puțin de a face cu domeniul sănătății publice. Ceea ce contează este să avem un plan coerent în ceea ce privește pandemia. Partea de comunicare ar fi trebuit să fie sensibil mai bună. Eu am insistat din momentul zero că cea mai importantă parte este comunicarea. Comunicarea afectează încrederea populației în aceste servicii medicale. Nu am avut divergențe cu Vlad Voiculescu. Consider că măsurile luate de Andreea Molodvan au fost exact cele potrivite. Doamna Moldovan e un profesionist, nu e afiliată politic, cum de altfel sunt și eu.”

Potrivit Constituției, decizia de revocare a unui ministru îi aparține premierului Florin Cîțu și este înaintată președintelui Klaus Iohannis, cel care semnează decretul de revocare. Ulterior, o nouă propunere de ministru ar trebui să fie făcută într-o ședință a Coaliției. Până la o nouă desemnare, se va numi un ministru interimar.

Florin Cîțu are susținerea PNL pentru decizia luată.