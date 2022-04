Germania a început să lucreze la consolidarea adăposturilor sale subterane şi la constituirea de stocuri de criză în caz de război, a relatat sâmbătă ziarul Welt am Sonntag, care îl citează pe ministrul de interne al ţării, potrivit Agerpres.

Războiul Rusiei din Ucraina a dus la o schimbare majoră de politică, cancelarul german Olaf Scholz promiţând să crească cheltuielile pentru apărare şi să injecteze 100 de miliarde de euro în armată, scrie Reuters.

De asemenea, guvernul are în vedere modernizarea sistemelor de adăposturi publice şi va creşte cheltuielile pentru protecţia civilă, a declarat pentru ziar ministrul de interne Nancy Faeser.

„În prezent, în Germania există 599 de adăposturi publice. Vom verifica dacă am putea moderniza mai multe astfel de sisteme. În orice caz, dezmembrarea a încetat”, a declarat Faeser.

Germania lucrează la noi concepte pentru a consolida parcările subterane, staţiile de metrou şi subsolurile pentru a deveni posibile adăposturi, a precizat ea, adăugând că guvernul a acordat statelor federale 88 de milioane de euro pentru instalarea de noi sirene.

„Dar în ceea ce priveşte acoperirea la nivel naţional, nu suntem nici măcar aproape”, a adăugat Faeser.

Germania va constitui, de asemenea, stocuri de criză cu provizii, inclusiv echipamente medicale, îmbrăcăminte de protecţie, măşti sau medicamente, a mai spus ministrul german de interne.