UPDATE 10:15 - Două drone ucrainene, de recunoaștere, de tip sovietic - Tupolev Tu-141 Strizh, au fost doborâte aproape de Kursk, în Rusia, zonă la frontiera cu Ucraina, a anunțat guvernatorul Roman Starovoit, potrivit Nexta.

Two #Ukrainian Strizh drones were shot down on the approach to #Kursk, #Russia, said Governor Roman Starovoit.

UPDATE 10:00 - Primarul ucrainean al Melitopol - Ivan Fedorov susține că au fost distruse până la patru baze militare ruse din zonă iar trenul care transporta muniție a deraiat, după loviturile date de trupele ucrainene.

Ukraine destroyed 1 of 4 🇷🇺 military bases in occup Melitopol - mayor Ivan Fedorov



🇺🇦 made 30 strikes on this base. As well, armored train carrying ammunition went off the rails thanks to partisans



Reportedly, airfield was hit

UPDATE 9:40 - Bilanțul pierderilor Armatei Ruse, publicat de Ministerul ucrainean al Apărării.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine.

UPDATE 9:20 - Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 4 rănite, iar zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate în orașul rus Belgorod, în apropiere de granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional, după ce mai multe explozii au fost auzite în oraș.

Explosions heard in the Russian city of Belgorod at 2 AM



Acc to Governor Vyacheslav Gladkov, "a series of loud sounds" was heard. 11 apartment buildings are partially destroyed, 3 dead & 4 injured.



Belgorod is 45 km from 🇺🇦 border, 80 km from Kharkiv

📽️https://t.co/tEdABWecpv pic.twitter.com/09E2PhU6bn — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 3, 2022

Oficialii ucraineni spun că Lysychansk rămâne în mâinile Ucrainei, în timp ce Rusia susține că orașul „a fost adus sub control”, relatează Reuters. Forțele proruse spun că „Lysychansk a fost adus sub control”, dar „din păcate, nu este încă eliberat”.

Forțele ucrainene s-au luptat săptămâni întregi încercând să apere orașul, ultimul bastion al Ucrainei din provincia estică Luhansk. Sâmbătă, luptele s-au intensificat.

„ Lysychansk nu este înconjurat și rămâne sub controlul armatei. Scopul inamicului de aici rămâne accesul la granița administrativă a regiunilor Donețk și Lugansk. De asemenea, în direcția Sloviansk, inamicul încearcă acțiuni de asalt”, a declarat Ruslan Muzychuk, purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale a Ucrainei.

Totuși, consilierul președintelui Volodimir Zelenski - Oleksiy Arestovych a afirmat că „Lysychansk ar putea să cadă”.

Moscova a recunoscut pentru prima oară de la începutul războiului că rămâne fără arme și muniție. Putin a cerut mobilizarea industrială a Rusiei, ceea ce înseamnă că sectoare industriale întregi vor fi obligate să se alăture eforturilor de război. Ucrainenii au probleme similare, însă multe dintre ele sunt rezolvate cu ajutorul NATO.