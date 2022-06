UPDATE 00:00 - 11 elicoptere Mi-17 au plecat de la Baza forțelor aeriene americane Davis-Montaigne din Arizona spre Ucraina, anunță Ministerul ucrainean al Apărării.

Eleven Mi-17 helicopters at US Air Force base Davis-Montaigne in Arizona headed for Ukraine. They will defend our country from the russian terrorists. Video by Mil3010 pic.twitter.com/JB3oZMiCUm

UPDATE 23:40 - Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 16 răniți marți, în urma bombardamentelor rusești asupra regiunii Harkov, a anunțat Serhii Bolvinov, șeful Departamentului de Investigații al Poliției Naționale din Harkov, citat de CNN.

UPDATE 22:55 - Un avion militar rus de tip Su-25 s-a prăbușit în regiunea Rostov din Rusia. Din păcate, pilotul a murit, transmite presa rusă.

Autoritățile ruse spun că avionul nu avea muniție. Datele preliminare arată că de vină ar putea fi o problemă tehnică, iar specialiștii continuă cercetările la fața locului, au mai precizat acestea.

UPDATE 20:05 - Armata ucraineană a declarat marți că a lansat mai multe lovituri aeriene pe Insula Șerpilor, la câteva ore după ce Ministerul rus al Apărării a anunțat că armata rusă a respins o ”tentativă nebunească” a Kievului de a recuceri insula.

Comandamentul Operațional de Sud al Armatei Ucrainei a declarat că ucrainenii au folosit „lovituri direcționate cu folosirea diferitelor forțe” pe insulă, potrivit CNN.

UPDATE 18:37 - Kievul a anunţat marţi sosirea tunurilor autopropulsate germane Panzerhaubitze 2000 în arsenalul său, după săptămâni de negociere între Ucraina şi aliaţii săi occidentali pentru primirea de "arme puternice" capabile să respingă atacurile ruse în Donbas.

UPDATE 18:15 - Armata rusă a anunţat marţi că a conectat întreaga regiune Herson la canalele de televiziune ruseşti, ce vor fi de acum accesibile „gratuit” în această regiune cucerită de Moscova în sudul Ucrainei.

„Specialişti din cadrul unităţilor de transmisie ale forţelor armate ruse au conectat şi reconfigurat pentru difuzarea de canale ruseşti ultimul dintre cele şapte emiţătoare de televiziune din regiunea Herson”, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, informează AFP.

UPDATE 17:51 - Ucraina a reținut un oficial de rang înalt din guvernul de la Kiev și un mare afacerist suspectați că fac parte dintr-o rețea rusească de spionaj, a anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

UPDATR 16:32 - Ucrainenii ar putea rămâne fără drona-vedetă Bayraktar, care a lovit deciziv trupele ruse. Turcia a decis să adopte o abordare mai prudentă în problema livrărilor de arme către Ucraina pentru a menține statutul de intermediar în comunicarea dintre Moscova și Kiev, a declarat Ismail Demir, șeful Agenției Turciei pentru Industria de Apărare.

UPDATE 14:56 - Declarații halucinante vin direct de la propagandistul preferat a lui Vladimir Putin. Prezentatorul rus Vladimir Soloviov a declarat într-o emisiune că Al Treilea Război Mondial este pe cale să înceapă. Acesta a mai spus că Occidentul nu se poate baza la nesfârșit pe bunul-simț al Rusiei de a nu folosi armele nucleare.

UPDATE 13:45 - Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, spune că Moscova nu ar trebui să mai negocieze cu Washingtonul și că ar trebui să aștepte până ce SUA „o să se târască înapoi la masa negocierilor”. Iar șefa propagandei din Rusia prevestește foametea și spune că atunci Occidentul va căuta prietenia țării lui Putin din nou.

UPDATE 13:10 - Prim-ministrul Luxemburgului Xavier Bettel a ajuns în Ucraina.

"Puteți conta pe suportul Luxemburg ului în investigarea actorilor naționali și internaționali legat de aceste crime de război", a spus Bettel.

Oficialul a vizitat deja Borodyanka și Bucha, localități devenite cunoscute le nivel internațional după ororile fără de margini comise acolo de arma lui Putin.

🇱🇺Prime Minister of Luxembourg @Xavier_Bettel has arrived in #Ukraine



"You can count on #Luxembourg to support the investigations of national and international actors into these war crimes,"said Bettel.



The Prime Minister has already visited #Borodyanka and #Bucha. https://t.co/n6zAjmXPTU