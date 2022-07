Armata ucraineană a acuzat Rusia că a folosit muniţie incendiară cu fosfor în atacurile de vineri asupra Insulei Şerpilor. Bombardamentele au avut loc după o zi de la anunțul Moscovei că s-a retras „în semn de bunăvoință”.

Vineri, armata ucraineană a acuzat Rusia că nu este capabilă "să-şi respecte chiar propriile declaraţii".

Declaraţia a fost însoţită de imagini video care arată un avion care lansează muniţie cel puţin de două ori pe insulă şi ceea ce par a fi dâre albe care se ridică.

"Astăzi, în jurul orei 18.00... avioane SU-30 ale Forţelor aeriene ruse au desfăşurat atacuri cu bombe cu fosfor pe Insula Zmiinyi", a transmis Armata Ucrainei într-o declaraţie.

🇺🇦#Ukraine reports that the Russian Aerospace Forces bombed Snake Island. It is not yet clear whether they destroyed what was left or bombed those who tried to land on the island.#SnakeIsland #Russia pic.twitter.com/fY3ceG0cbM