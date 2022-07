Rusia se va concentra „aproape sigur" pe cucerirea Donețk, după ce a revendicat victoria asupra orașului Lysychansk, susțin britanicii.

Forțele ucrainene s-au retras din Lysychansk, probabil pe pozițiile defensive pregătite, potrivit ultimei evaluări a Ministerului britanic al Apărării. Duminică, ministerul rus al apărării a anunțat inițial că a încercuit orașul Lysychansk și a asigurat controlul total al orașului. Ulterior, ministrul Serghei Șoigu a anunțat că „a eliberat” Republica Populară Lugansk, teritoriu separatist prorus. Luptele din interiorul și din jurul orașului din regiunea Lugansk s-au intensificat în cursul săptămânii trecute, iar forțele rusești au făcut progrese constante. Orașul era ultimul obiectiv major de populație rămas sub control ucrainean în regiunea Lugansk.

Rusia se va concentra acum aproape sigur pe capturarea regiunii Donețk, o mare parte din aceasta rămânând sub controlul forțelor ucrainene. Lupta pentru Donbas a fost una crâncenă și de uzură și este foarte puțin probabil ca acest lucru să se schimbe în următoarele săptămâni, mai notează Ministerul britanic al apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qH7DudnPCh