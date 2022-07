Ora 10:01 Forțele ucrainene se pregătesc probabil să lanseze sau au lansat deja o contraofensivă în regiunea Herson începând cu 23 iulie, afirmă think-tankul Institute for the Study of War, care avertizează că informațiile din surse deschise în ceea ce privește progresul și ritmul contraofensivei vor fi probabil limitate.

Ora 09:12 Coreea de Nord a acuzat duminică Statele Unite că ar fi construit arme biologice în Ucraina, reluând o acuzație făcută deja de Rusia și respinsă de Organizația Națiunilor Unite în martie, transmite Le Figaro.

Ora 08:05 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă seară, că forţele armate avansează „pas cu pas” în regiunea Herson și acuză Rusia de „barbarism”, după ce a bombardat portul Odesa, la doar o zi de la semnarea acordului privind exporturile de cereale ucrainene.

Ora 06:55 Doi cetățeni americani au murit recent în regiunea Donbas din Ucraina, a confirmat sâmbătă Departamentul de Stat, potrivit CNN.