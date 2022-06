UPDATE 18:15 - Presa ucraineană a publicat imagini cu primele două lansatoare de rachete HIMARS care au început deja să fie folosite pe frontul din Ucraina.

„Activitatea a două lansatoare de rachete HIMARS poate fi deja evaluată pe linia frontului”, se arată într-o postare publicate pe contul de Twitter al publicației Ukraine 24.

UPDATE 17:25 - Oficialii ucraineni au confirmat vineri că trupele ruse au ocupat complet oraşul Hirske situat la sud de oraşul important strategic Lisiceansk în regiunea Lugansk, în timp ce Rusia afirmă că a încercuit circa 2.000 de soldaţi ucraineni în acea zonă.

UPDATE 16:45 - Șeful administrației militare regionale Lugansk - Serhii Haidai a publicat mai multe imagini cu distrugerile făcute de aeriana rușilor: „Invadatorii distrug din elicoptere drumuri și poduri care duc spre Lisihansk”, a spus Haidai.

Invaders destroy roads and bridges leading to #Lisichansk from helicopters - Head of #Luhansk regional military administration, Serhiy Hayday. pic.twitter.com/LwKSYOhM0i — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2022

UPDATE 16:24 - Olaf Scholz: Europa trebuie să accelereze reducerea dependenţei de importurile de combustibili din Rusia.

„Toţi împreună suntem foarte, foarte bine pregătiţi pentru provocarea dificilă legată de importurile de combustibili din Rusia”, a declarat Cancelarul Germaniei.

UPDATE 16:00 - Serghei Lavrov susține că UE și NATO adună o coaliție pentru război cu Rusia. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov consideră că țările Uniunii Europene și NATO se pregătesc de război cu Rusia. Potrivit acestuia, europenii au ales o cale care amintește de începutul celui de-al Doilea Război Mondial, când „Hitler a adunat o parte semnificativă, dacă nu cea mai mare parte, a țărilor europene sub steagul său pentru a lupta împotriva Uniunii Sovietice”.

UPDATE 15:10 - Ministrul Finanțelor din Germania intenționează să naționalizeze partea din gazoductul "Nord Stream 2" care se află pe teritoriul țării.

UPDATE 15:00 - Ucraina va adera la Uniunea Europeană nu mai târziu de 2029, a afirmat șeful Oficiului ntegrării Europene și Euro-atlantice, Natalia Forsyuk.

UPDATE 14:07 - Kremlinul a oferit, vineri, prima reacție oficială la decizia istorică de joi a Consiliului European privind acordarea statutului de țări candidate Ucrainei și Republicii Moldova.

"Este o afacere internă europeană", le-a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialul de la Moscova nu a uitat nici de Republica Moldova. El a denunțat dorinţa Chișinăului "de a deveni mai europeană decât europenii înşişi".

UPDATE 13:30 - Norvegia va crește aprovizionarea cu gaze către UE. Uniunea Europeană a convenit cu Norvegia să furnizeze mai mult gaz natural. Potrivit Bloomberg, în acest fel blocul comunitare încearcă să reducă prețurile și să îmbunătățească stabilitatea aprovizionării după ce Rusia, cel mai mare furnizor al său, a redus livrările la aproape jumătate din țările membre.

UPDATE 13:28 - Rusia lasă fără gaze Europa la iarnă - scenariul sumbru la care se așteaptă liderii UE. Liderii Uniunii Europene discută, vineri, despre viitoarea criză energetică provocată de Rusia din cauza sancțiunilor impuse țării. Liderii europeni se tem cel mai mult de faptul că Moscova va opri de tot livrarea de gaze naturale în Europa, ca răspuns la sancșiunile economice impuse de Bruxelles.

UPDATE 13:00 - Ca un rezultat al bombardamentelor rusești, 3 civili au fost uciși într-o singură zi și unul a fost rănit, a relatat șeful regiunii administrative Donețk, Pavlo Kirilenko.

As a result of #Russian shelling of #Donetsk region, three civilians were killed in a day and another was wounded, states the head of the Donetsk regional administration Pavlo Kirilenko. pic.twitter.com/AuuJLAEUdK — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2022

UPADTE 12:20 - Unul dintre cei mai cunoscuți colaboratori ai forțelor armate ruse din regiunea ocupată Herson a murit în urma unei explozii a mașinii în care se afla, a informat parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko

Dmitri Savluchenko a fost șeful Departamentului de Tineret și Sport din regiunea ocupată Herson. Presa rusă susține că Savluchenko ar fi fost ucis “ca urmare a unui atac terorist”.

UPDATE 12:00 - Marea Britanie se angajează să ajute Ucraina să reia transporturile de cereale și alte alimente prin Marea Neagră. „Discutăm cu ucrainenii despre ce putem face din punct de vedere tehnic pentru a elibera porturile și a-i ajuta să exporte pe Marea Neagră alimente”, a declarat premierul britanic Boris Johnson.

UPDATE 11:58 - Momente emoționate ies, în continuare, la iveală după decizia unanimă de joi seara a Consiliului European de a acordat oficial Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate la UE. Vestea a făcut-o pe vicepremierul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică Olga Stefanishyna să izbucnească, la propriu, în lacrimi.

UPDATE 11:06 - Rusia a propus un memorandum către ONU prin care arată cum pot fi reluate rutele de export de cereale și alimente către Europa și cum poate fi rezolvată criza alimentară. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, consideră că cea mai ieftină variantă de export de alimente din Ucraina către Occident este prin Belarus. Oficialul de la Kremlin exclude variantele România și Polonia pe motiv că sunt mult mai costisitoare.

UPDATE 10:45 - Prim-ministrul Estoniei sune că Planul NATO de a proteja statele baltice presupune capturarea acestora de către Rusia și eliberarea lor în 180 de zile În acest timp, Estonia va fi „ștearsă de pe hartă”.

UPDATE 10:22 - Rusia livrează petrol în Europa cu ajutorul navelor înregistrate ca proprietate a filialelor sale din Cipru și Emiratele Arabe Unite. Metodă prin care rușii evită sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

UPDATE 10:00 - Duma de Stat a propus o intervenție militară în Lituania pentru crearea unui coridor către Kaliningrad. Rusia ar trebui să plaseze o grupare la granița Lituaniei cu Belarus, care va străbate coridorul către Kaliningrad, a spus generalul Andrei Gurulev, membru al Dumei de Stat, în programul lui Vladimir Solovyov de pe canalul Rusia-1. Propunerile de deconectare a Lituaniei de la sistemul unificat de alimentare cu energie (inele BRELL), potrivit lui Gurulev, nu vor crea probleme „critice” pentru Lituania.

UPDATE 09:15 - Apărătorii ucraineni părăsesc Severodonețk. Infrastructura orașului este complet distrusă, 90% din case sunt avariate sau distruse. „Va trebui să-i luăm pe băieți de acolo. Nu este nevoie să creștem numărul morților - nimeni nu-i abandonează pe băieții noștri. Nimeni nu va permite încercuirea”, a dat asigurări guvernatorul Serghei Gaidai.

UPDATE 8:15 - O persoană necunoscută din Yamal a incendiat un vagon de tren în drumul său de la Novy Urengoy la Orenburg, relatează presa locală. Vagonul a fost decuplat iar focul a fost stins. Nu au fost raportați răniți.

An unknown person on Yamal set fire to a train car on its way from #NovyUrengoy to #Orenburg, local media reports. The train car was unhitched and extinguished, no injuries were sustained. pic.twitter.com/EvdX3q6ais — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2022

UPDATE 8:00 - Institutul pentru Studierea Războiului: operațiunile ofensive rusești s-ar putea bloca, în Donbas, în săptămânile următoare.

Grupul de reflecție american a declarat pe 23 iunie că forțele ruse au înregistrat câștiguri substanțiale în zona Sievierodonetsk-Lysychansk în ultimele câteva zile, în vreme ce trupele ucrainene continuă să sufere pierderi mari.

Cu toate acestea, forțele ucrainene și-au îndeplinit în mod fundamental obiectivul în luptă prin încetinirea și degradarea trupelor ruse. Drept urmare, xperții prevăd că operațiunile ofensive rusești se vor bloca probabil în următoarele săptămâni.

UPDATE 7:45 - Armata Ucrainei a ucis 44 de trupe rusești, distruge echipamente în sudul Ucrainei.

UPDATE 7:20 - Reuters: Un avion militar rusesc de marfă s-a prăbușit în apropiere de Ryazan, 3 persoane pierzându-și viața.

Un avion militar de marfă de tip Il-76 s-a prăbușit în această dimineață, la primele ore, și a luat foc. Incidentul s-a petrecut în timp ce aeronava ateriza în apropierea orașului Riazan din vestul Rusiei.

Se pare că trei dintre cele nouă persoane de la bord au fost ucise, a raportat Reuters, citând agenția de știri rusă Interfax. Ministerul rus al Apărării a confirmat, la rândul său, informația, precizând că avionul a suferit o defecțiune a motorului în timpul unui zbor de antrenament.