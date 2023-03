România a luat o decizie total opusă intențiilor exprimate până în prezent în cazul lucrărilor de dragare făcute de Ucraina pe canalul Bîstroe. La aproape două săptămâni de la izbucnirea scandalului Bîstroe, România cere amânarea măsurătorilor de verificare al Bîstroe, potrivit surselor Realitatea PLUS.

După ce Ucraina și-a dat acordul cu întârziere pentru efectuarea măsurătorilor, lucrările programate să înceapă astăzi, miercuri - 22 martie, au fost amânate de partea română, anunță Realitatea PLUS.

Decizia vine chiar la o zi după ce a fost anunțat acordul Ucrainei pentru începerea imediată a măsurătorilor, în urma consultărilor de luni pentru Bîstroe, între părțile română și ucraineană.

În urma dragărilor făcute de Ucraina pe Bîstroe, adâncimea a depășit cu cel puțin 2 metri ce se stabilise, ajungând până la 9 metri, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

În plus, după ce inițial s-a anunțat că sunt pregătite echipele care vor merge miercuri, 22 martie, să facă măsurători și pe canalul Bîstroe, verificările vor fi făcute cu navele și echipamentele ucrainenilor, anunță Realitatea PLUS. Motivul ar fi determinat de faptul că expertul care trebuie să fie prezent la măsurători este în concediu, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

Anunțul legat de măsurătorile pe Bîstroe vine după ce, inițial, acordu lnu fusese dat decât pe Chilia, și nu pe toată lungimea cerută de partea română. Inițial, autorităţile române și ucrainene au stabilit ca experții români să înceapă în 15 martie măsurătorile pe braţele Chilia şi Bîstroe, pentru problema adâncimii dragării și influența asupra mediului.

Măsurătorile ar fi trebuit să înceapă pe 22 martie, dar până la aflarea rezultatelor se va mai aștepta aproape o lună, potrivit Realitatea PLUS.. Pentu că rezultatele măsurătorilor trebuie interpretate de specialiști, deci până la aflarea adâncimii finale e posibil să mai treacă o lună.

Unda verde dată de Ucraina pentru verificarea dragărilor pe canalul Bîstroe a venit la mai bine de o săptămână de la anunțul privind acordul parțial dat de Ucraina. Kievul a transmis părții române acordul pentru efectuarea de măsurători pe brațul Chilia (partea ucraineană), începând de vineri, 17 martie, însă nu și pentru Canalul Bîstroe. Acordul dat inițial de Ucraina pentru brațul Chilia se referea doar la sectorul cuprins între km 22 și km 116, iar măsurătorile s-au făcut doar pe timpul zilei. Autoritățile române au menționat că acordul pentru măsurătorile pe Chilia a fost cerut de la km 11.

Acordul inițial dat de Ucraina, doar pentru brațul Chilia. Vineri, 17 martie, trei nave ale Administrației Fluviale a „Dunării de Jos” Galați au început măsurătorile pe tronsonul ucrainean al brațului Chilia, în condițiile în care Ucraina nu și-a dat acordul și pentru Canalul Bîstroe, așa cum a cerut România

În 7 martie, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu a anunţat, după întâlnirea care a vizat Canalul Bîstroe, că partea ucraineană s-a angajat să oprească orice fel de dragaj până la clarificarea situaţiei.

Ucraina a făcut din luna februarie 2023 lucrări de dragare pe canalul Bîstroe și brațul Chilia al Dunării, însă oficiali din partea română au susținut că lucrările sunt pentru adâncirea și transformarea într-un canal navigabil al Bîstroe într-unul navigabil, pentru o nouă rută exporturilor. În același timp, experți români au avertizat că lucrările afectează grav ecosistemul Deltei Dunării.

Intenția Ucrainei de a draga și pe canalul Chilia pe lângă Bîstroe nu este nouă ci datează de un an de zile. Asta arată un studiu pentru construirea unui terminal ca să fie transportate cerealele lângă portul Ismail, pe brațul dintre România și Ucraina. Potrivit datelor, Ucraina ar dori dublarea adâncimii brațului, până la 8 metri, pe lângă brațul Chilia, lung de 111 km, considerat „cale navigabilă interioară a Ucrainei”, prin hotărârea guvernului de la Kiev.