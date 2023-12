Rareș Bogdan a ținut să explice că, în comparație cu situația României de acum un an, în prezent ne aflăm într-o poziție mult mai bună, iar, din interior, negocierile se pot desfășura mai ușor:

„Trebuie sa ne gandim in ce situatie eram in urma cu un an si in ce situatie suntem acum. Daca ne uitam pe situatia asta in care se intra etapizat, cu un singur vot in JAI, toata lumea s-a uitat la faptul ca declaratiile Austriei au venit doar pentru zona aeriana initial, apoi dupa negocierile din Slovenia a venit si zona de naval. Toata lumea astepta cand vine terestrul.

Sigur ca din interior vom negocia mult mai usor si subiectul atat de fierbinte pentru noi din cauza mizei economice uriase, cel terestru si cel feroviar. Dar, fata de ceea ce s-a intamplat in urma cu un an situatia este schimbata. Presiunile Austriei au fost uriase si raman uriase, in momentul asta este singura tara care pastreaza aceasta usoara distanta. Si-a flexibilizat pozitia, nu putem spune ca a acceptat total, dar si-a flexibilizat pozitia si acum se negociaza un acord juridic care sa fie introdus in viitorul JAI pentru a avea o decizie”, a spus Rareș Bogdan.

Care sunt, concret, beneficiile românilor, din martie 2024, odată cu accesul în spațiul Schengen aerian și maritim

Europarlamentarul român a dat exemplul altor țări în eforul lor de a accede la spațiul Schengen:

„Din punctul meu de vedere, avand in vedere ca alte sapte state au intrat diferentiat in spatiul Schengen. De obicei culmea este ca intrarea pe aerian se facea ulterior, avem cel putin trei state in care intrarea pe aerian s-a facut ulterior intrarii pe terestru cum ar fi Grecia, Cehia. De asemenea ganditi-va ca in Grecia s-a semnat conventia în 92 și abia in 2000 Grecia a inceput sa elimine treptat controalele de la frontiera.

De asemenea, in cazul Greciei, care e membra Schengen dar nu e membra a Uniunii Europene, in decembrie 2008 s-au eliminat controalele la frontierele terestre, si abia in septembrie 2009 s-au eliminat controalele la frontierele aeriene.

La fel Malta si Slovenia, deci situatia asta nu este unica pentru Romania, nu trebuie ca romanii sa se simta cetateni de rangul doi pentru ca nu avem de ce. Suntem cetateni de rangul I si asa trebuie sa fim tratati, iar faptul ca dupa cinci luni de negociere, grele, credeti-ma, in momentuol asta nu putem vorbi despre cat de complicata a fost aceasta negociere cu Austria și cate institurii ale statului roman, in frunte cu Administratia Prezidentiala, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanta diplomatica a României la Bruxelles, n-a fost simplu deloc”, a mai spus Rareș Bogdan.

Cand va intra in Schengen transportatorul, omul de afaceri, cei care sustin mare parte a economiei românești

„Pentru omul de afaceri e important in mod direct. Dar e important si pentru dumneavoastra, si pentru mine, pentru ca Romania pierde 1,5% din PIB din cauza ca nu avem integral cele cinci granite in spatiul Schengen. Nu doar pentru profitul direct al companiilor, dar si pentru ce iunseramna profitul direct al Romaniei.

Sigur ca se negociaza, nu vreau sa inaintez o data, pot sa va spun ca, odata intrat, negocierile vor fi mai usoare, chiar daca Austria este o tara cu care in aceste cinci luni de zile s-a negociat extrem de greu si fiecare conditionalitate a fost negociata la sange de catre reprezentantii statului roman cu multe nopti, multe zile, si cu multe presiuni din foarte multe directii, despre care poate la un moment dat mi-ar face placere sa vorbesc”, a mai spus europarlamentarul român.

Companiile care ne-au ajutat în negocieri, și companiile care „nu au mișcat un deget”

„Va spun insa ca au fost inclusiv companii prezente in Romania care ne-au ajutat in demersul nostru pe partea de diplomatie economica. Vreau sa va spun un singur lucru: Ca aceste companii care ne-au sprijinit, niciuna dintre aceste companii care ne-au sprijinit, ca știu preocuparea Realității, nu a fost niciuna OMV-ul. OMV nu a mișcat un deget pentru Romania. OMV doar ia, nu da”, a spus Rareș Bogdan.

