"Cel mai probabil nu astazi (miercuri - n.r.) este ziua decisiva, ci ca vor fi multe zile de dezbateri. Aceste zile indelungi de dezbateri ar fi trebuit sa curga pana la finalul anului trecut pentru ca atunci era termenul limita pentru ca Ministerul Muncii sa prezinte un proiect care sa fi fost discutat, dezbatut cu ministerele de linie si categoriile de beneficiari de pensii speciale si chiar prezentat Comieiei (Europene - n.r.).

Suntem intr-o intarziere si mi se pare normal ca politicienii sa incere ca rezolve aceasta problema si nu sa paseze raspunderea.

As mai mentiona un lucru: nu vorbim despre taierea pensiilor speciale pentru ca acolo sunt oameni care au muncit o viata intreaga, unii o perioada mai lunga, altii o perioada mai scurta, si care au un drept la pensie.

Masura de reforma presupune aducerea acestor pensii cat mai aproape de contributivitate pentru ca Romania sa ajunga la un sistem echitabil privind pensiile din sistemul public, pe de o parte, si pensii speciale, pe de alta parte. Cred, asadar, ca merita sa acordam atentie termenilor pe care ii folosim pentru ca nu vom lasa niciun om cu drept la pensie fara pensie", a declarat Raluca Turcan, in exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Potrivit deputatului liberal, in prezent discutiile se poarta pe doua paliere. Unul tehnic, unde Minisaterul Muncii, titular de proiect de reforma, trebuie sa negocieze cu ministerele reprezentante ale categoriilor de beneficiari de pensii speciale.

"Acolo sunt specialisti din ambele ministere si acestia trebuie sa inainteze un proiect care sa raspunda observatiilor Comisiei Europene care, pe fond, intr-o sinteza ne transmite un lucru foarte clar: \"Nu puteti mima reforma\"", a aratat Turcan.

Ea a precizat, in context, ca aceasta reforma "nu este o hachita, un moft sau un lucru de care politicienii sa isi bata joc, ci este un moment in care clasa politica are, de fapt, oportunitatea - prin fanantare de la UE - sa rezolve o problema care apasa de ani de zile asupra sistemului de pensii".

Fostul ministru al Muncii a aratat ca modalitatile de negociere si de indeplinire a jaloanelor cu CE presupun prezentarea unor masuri, a unor discutii cu Comisia si chiar reveniri, daca acele masuri nu vor raspunde rezolvarii problemei.

"In fond, despre asta vorbim: despre rezolvarea problemei si nu despre un joc de glezne pe care cineva inecearca sa il paseze in curtea celuilalt", a atras ea atentia.

Cat priveste cel de-al doilea palier pe care il presupune reforma pensiilor, Raluca Turcan a precizat ca PNL, desi nu detine in prezent Ministerul Muncii, este dispus sa ofere sprijinul titularului acestui portofoliu, pe o varianta pe care acesta si-o asuma dupa negocierile tehnice.

"Cat am fost ministru al Muncii, am purtat negocierile pentru finalizarea PNRR-ului. In mare parte ele au fost acceptate, au mai existat doar niste modificari introduse de Ministerul Fondurilor Europene si care, la preluarea acestei guvernari, ar fi fost bine sa fie clarificate. Cert e ca, am inceput inca din 2021 sa pregatim aceste masuri. Proiectul pus pe masa Parlamentului reprezinta proiectul pe care l-am lasat la minister, dar intr-o varianta inrautatita pentru ca,a sa cum zice si CE, se mentin in continuare diferentieri intre beneficiarii de pensii speciale lucru care, dupa rezolvarea acestei probleme, nu ar trebui sa se mai intample, si anume daca avem anumite categorii de pensii speciale, acestea sa fie cat mai aproape de contributivitate si, ulterior, sa nu mai existe diferente intre acestia si sistemul de pensii publice", a mai spus Turcan.