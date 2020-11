Turcan, la un an de guvernare PNL: ”Este cel mai dinamic an pe care l-a avut România. Ne-am confruntat cu provocări pe care nu le-a anticipat nimeni”

”Se împlinește astăzi 1 an de guvernare PNL! 1 an în care ne-am confruntat cu provocări pe care nu le-a anticipat nimeni. 1 an în care am dovedit că facem o echipă bună, în primul rând prin rezultate. 1 an în care am muncit cu toții pe rupte, am fost în țară, am fost mereu în dialog cu societatea și am venit cu soluții.