Mesajul celor doi a fost adresat în cadrul unei campanii a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, cu ocazia Zilei Internaţionale fără Tutun, marcată anual în data de 31 mai, conform Agerpres.

Raluca Turcan: "De Ziua Internaţională fără Tutun, vreau ca mesajul meu să ajungă în primul şi în primul rând către adolescenţi şi tineri. S-a vorbit deja în ultimii ani, la nivel mondial, cu îngrijorare, despre creşterea numărului de consumatori de tutun în rândul copiilor aflaţi la vârsta adolescenţei, mai ales pe fondul apariţiei noilor tipuri de produse de acest fel. Poate că, la vârsta lor, nu tind să conştientizeze pericolele la care îşi expun sănătatea, pe termen lung. I-aş îndemna să se gândească însă la constrângerile concrete pe care o ameninţare la adresa sănătăţii, adică pandemia din ultimul an, le-a adus în viaţa lor. Ceea ce i-a ferit de virus, pe parcursul acestui an, a fost înţelegerea pericolului şi a necesităţii de a se proteja împotriva lui. Chiar dacă nu este contagios, fumatul este tot o boală. Este o boală care determină multe alte îmbolnăviri şi principala cauză de moarte prematură în Europa. Este un pericol major pentru sănătate şi, de aceea, cred că e important ca împreună, instituţii publice, ONG-uri, medici, familii, comunităţi să îi ajutăm pe adolescenţi şi pe tineri să înţeleagă cât este de important să se informeze asupra efectelor nocive ale fumatului, să nu înceapă să fumeze şi să îşi protejeze sănătatea."

Dan Barna: "Sănătatea noastră şi a celor dragi este una din marile responsabilităţi pe care le avem, zi de zi şi, cel mai probabil, am conştientizat mai mult această grijă în ultimul an. În această perioadă am înţeles că un organism sănătos poate mai uşor să lupte cu noul coronavirus şi, de asemenea, un organism sănătos se poate recupera mult mai repede - şi nu doar în această situaţie. Este esenţial deci să punem sănătatea şi prevenţia printre priorităţile noastre. Cu ocazia Zilei Internaţionale fără Tutun, vă îndemn să vă lăsaţi de fumat, dacă încă aveţi acest obicei. Puneţi pe primul loc sănătatea voastră şi a celor din jur. Ştiu că alegerile sunt personale şi că în multe cazuri e vorba despre o dependenţă şi asta poate fi păcătoasă. Însă orice învăţ are şi dezvăţ. Sănătate tuturor!"

Săptămâna Antifumat la Sibiu

În cadrul campaniei Săptămâna Antifumat organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, în perioada 24 - 31 mai, reprezentanţi ai autorităţilor guvernamentale şi locale, medici, precum şi personalităţi ale lumii culturale sibiene transmit mesaje antifumat prin intermediul mass-media ori pe website-ul (www.spital-tbc.ro) şi pe pagina de facebook ale unităţii medicale. Totodată, acestea mesaje sunt afişate în sălile de aşteptare din cadrul ambulatoriului şi laboratoarelor spitalului sibian.