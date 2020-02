Raluca Turcan dezvăluie relația PNL-USR: Dacă mă uit în viitor, USR-ul este parterner. Nu văd de ce am începe războaie

Vicepremierul Raluca Turcan a precizat, joi seară, la Realitatea PLUS, că reprezentanții USR sunt în ultima vreme în dezacord cu acțiunile liberalilor, deoarece ”sunt în start de campanie”. Totodată, aceasta crede că, în pofida criticilor, USR va fi în continuare partener cu PNL.

”Eu sunt mai tolerantă. Eu cred că partidele, în special cele mai mici, sunt în start de campanie și atunci, evident că apar derapaje în spațiul public. Însă, până acum, am avut USR-ul partener. Dacă mă uit în viitor, USR-ul este parterner, așa că nu văd de ce am începe războaie”, a spus Raluca Turcan în cadrul emisiunii ”Legile Puterii” , la Realitatea PLUS

În ultimul timp, reprezentanţii USR sunt împotriva PNL. Joi, liderii USR au criticat decizia preşedintelui Klaus Iohannis de numire a noilor procurori şi avertizează că toată bătălia pentru independenţa justiţiei din ultimii ani a fost degeaba.

Între timp, şeful statului a declarat la Bruxelles, joi, că avizul dat de CSM este superficial. Iohannis şi-a motivat decizia de numire a procurorii șefi ai parchetelor mari deoarece sunt procurori foarte buni și procedura organizată de Ministerul Justiției a fost corectă și transparentă.