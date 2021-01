Rafila: Școala nu poate începe în 8 februarie dacă e condiționată de vaccinarea dascălilor

Rafila a afirmat că el și partidul pe care-l reprezintă au primit bine anunțul președintelui Klaus Iohannis privind redeschiderea școlilor, însă ce s-a întâmplat uleterior pune serios sub semnul întrebării posibilitatea ca acest lucru să se întâmple.

„Am asistat la câteva lucruri foarte îngrijorătoare care au succedat anunțul președintelui, respectiv pozițiile reprezentanților Ministerului Sănătății, care au indus ideea că vaccinarea cadrelor didactice va fi cea care va condiționa deschiderea școlilor.(...) Nu este posibilă decât peste foarte mult timp, pentru că, pe de o parte, discutăm de sute de mii de cadre didactice, o parte dintre ele nu au suficiente informații în momentul de față încât să se decidă asupra vaccinării, iar pe de altă parte limitarea înscrierilor și cantitățile de vaccin disponibile sunt factori care vor întârzia, cu siguranță, vaccinarea cadrelor didactice”, a afirmat Rafila.

Pe de altă parte, Rafila a afirmat că, în acest moment, avem o falsă imagine că numărul infectărilor și al cazurilor scade, când de fapt numărul testelor a scăzut foarte mult. "Azi s-au raportat doar 1500 de cazuri, dintre care 1100 in Bucuresti, iar asta ne arata ca nu s-a testat decat in Bucuresti. Ne afam intr-o situatie paradoxala. Nu reusim sa revenim cu testarea la niste nivele sugestive pentru a aprecia in mod corect situatia epidemiologica."