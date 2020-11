Rafila, avertisment sumbru despre infectări: Dacă vom continua la fel, vom ajunge să depășim bine 10.000 de cazuri

"Suntem pe un trend ascendent permanent, nu am avut nicio saptamana in care sa consideram ca s-a stabilizat cresterea, in fiecare saptamana avem cu 500-1.000 de cazuri mai mult decat in saptamana precedenta ca si medie zilnica, la asta ma refer, si evident spitalele au o capacitate limitata, singura solutie de a contracara ocuparea paturilor este de a stopa aceasta crestere", a declarat, duminica seara, la un post TV, Alexandru Rafila.

El a mentionat ca aceasta crestere trebuie incetinita si, ulterior, stopata, prin masuri care trebuie luate si asumate foarte clar de catre Guvern.

"Opinia mea este ca, in acest moment, daca cresterea la care asistam va continua in acelasi mod, in circa patru, maxim sase saptamani vom ajunge sa depasim bine 10.000 de cazuri si lucrul asta se va reflecta cu siguranta in ocuparea tuturor paturilor de la Terapie Intensiva, dar si a paturile pentru asistenta obisnuita, sa spunem, a pacientilor cu forme medii de boala, pe de o parte, iar pe de alta parte impactul asupra mortalitatii va fi evident si nu vreau sa se creeze niciun fel de panica. Dar daca ma uit la situatia din Cehia, care este o tara care are 10 milioane de locuitori, vad ca acolo capacitatea de acordare a asistentei medicale a fost depasita, sunt circa 13.000 de cazuri pe zi la o populatie la jumatate, adica ca si cand la noi ar fi, sa spunem, peste 20.000 si in mod evident lucrul asta a avut un impact foarte mare asupra mortalitatii, pentru ca ea este la niste valori mai mult decat duble fata de Romania, care este o tara cu o mortalitate destul de mare comparativ cu alte tari din Uniunea Europeana", a sustinut Rafila.