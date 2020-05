Raed Arafat, Realitatea PLUS: Mesajul antivaccinist, extrem de grav. Ne așteptăm la al doilea val COVID și la gripa sezonieră

„Mesajul antivaccinist este extrem de grav nu numai prin faptul ca transmite ca noi nu ne vaccinam daca apare un vaccin anti-COVID. (...) Din pacate, ultimele dispute au dus la faptul ca populatia sa nu mai creada mesajele care se dau, o parte macar, retelele de socializare, care au mesaje grave, false, cel putin o mare parte.

In contextul in care din toamna ne asteptam la al doilea val, si ne asteptam si la gripa sezoniera, noi vom recomanda, cum recomanda toate tarile in acest moment, intensificarea campaniei de vaccinare pentru gripa sezoniera. Deci va trebui sa fie cat mai multi vaccinati, ca sa nu ne trezim cu amandoua deodata si sa avem oameni infectati si cu gripa, si cu COVID-19, mai ales persoanele in vârstă”, a avertizat secretarul de stat.

Raed Arafat a mai spus că pentru o acoperire cât mai buna ar trebui să se ajungă din toamna la cel putin 3 milioane de persoane vaccinate antigripal: „daca in alti ani vaccinam un milion jumatate, 2 milioane,atunci va trebui sa ajungem la 3-4 milioane oameni vaccinati la nivel național”.

„Un mesaj antivaccinist in acest moment e total impotriva interesului public. Este extrem de important sa intelegem ca numai asa putem preveni unele situatii dramatice.

Cine vrea sa spuna ca un vaccin nu este solutia, il rugam sa vina sa spuna care este solutia.

Se stie clar care este solutia: vaccinul si un tratament inovator, nou, care sa limiteze aceasta boala.

Stim ca vaccinul exista in dezvoltare in mai mutle laboratoare, e posibil sa avem un vaccin, asta e cea mai buna metoda de prevenire si de oprire a raspandirii. Tratament clar pentru această boala nu exista, asa ca vaccinul ramane solutia, nu numai pentru COVID.

Mai ales din toamna, sfatul nostru este ca trebuie vaccinare antigripala foarte serioasa in urmatoarea perioada, incepând cu luna septembrie. octombrie”, a spus șeful DSU.

Șeful DSU spune însă că „îngrijorarea mea nu e din cauza masurilor de relaxare, ci eventuala nerespectare a lor - iesire fara masca, intrarea in transportul in comun fara masca, care duc la cresterea cazurilor de imbolnavire si care vor apasa asupra sistemului medical din România. (...) Asta e ce ma face pe mine ingrijorat: ca nu vor respecta masurile pe care le-am recomandat si masurile compensatorii pe care le-am recomandat”.

„Scenariul cel mai urât e sa ne trezim cu o crestere brusca a numarului de cazuri si cu un impact major asupra sistemului sanitar.

Știu că multi spun ca majoritatea se infecteza si nu au simptome. Da, e adevarat. Majoritatea se infecteaza si nu au simptome. Dar este un procent semnificativ care ajunge sa puna la incercare la maximum sistemul sanitar - cazurile intermediare si critice de la terapie intensiva, am vazut alte tari care au avut aceste probleme, nimeni nu poate zice ca România este protejata”, a spus Raed Arafat la Realitatea PLUS.