Raed Arafat: Rata îmbolnăvirilor de COVID-19 este mult mai mare decât în starea de urgență. Ce spune despre testare

Numărul de teste făcute în această perioadă este aproape dublu față de cele făcute în perioada stării de urgență „fiindcă au sosit mai multe aparate de testare, mai multe probe de testare, pentru că la început nu existau destule aparate și nu exista o capacitate suficientă de testare. S-a dezvoltat pe parcursul pandemiei cum s-a întâmplat si in foarte multe alte tari. Creșterea numărului testelor PCR a fost treptata si nu de la inceput, pentru că nu exista un număr adecvat de aparate pentru testare”, a explicat Raed Arafat.

Până vineri, 26 iunie, ora 13.00, la nivel național, au fost prelucrate 675.382 de teste, potrivit informațiilor oficiale date de Grupul de Comunicare Strategică. Dintre acestea, 294.601 teste fuseseră făcute până pe 15 mai, la ridicarea stării de urgență

Arafat demontează și mitul testărilor și al testelor și spune că pentru a cunoaște situația reală nu e suficientă doar realizarea un număr mare de teste.

„Chiar dacă în trecut nu testam, puteam să vedem cazurile automat în Terapie intensivă. Întotdeauna internarea, cazurile simptomatice și cele din Terapie intensivă pot fi un indicator chiar daca, la un moment, nu ai avut destule teste, pentru că existau și alternative. Chiar dacă nu erau ca și testul PCR, dar știm că este recunoscută alternativa imagisticii, și mai ales a computerului tomograf și care pot îndrepta medicul spre un diagnostic aproape sigur de COVID-19.

Pentru asimptomatici, problema ramane ca asimptomaticul rămâne asimptomatic. Asta înseamnă că numai daca se testează afli ca este bolnav. Dar multi dintre cei care vin se testeaza nu ca sunt asimptomatici, ci se testeaza ca au avut ei o problema sau pentru ca au avut un contact cu unii care erau simptomatici sau pozitivi”, a explicat Raed Arafat la Realitatea PLUS.

Este necesară testarea unui număr mai mare de oameni?

Despre testarea unui număr cât mai mare de oameni, șeful Departamentului pentru Urgență spune că „problema nu e numai numărul, ci și procentul din testele respective. Noi am vazut ca procentul a crescut in ultima perioada. Deci numărul testelor crește, dar noi am fost la un moment dat la 2% rata de pozitivi și încet-încet am urcat la 3%, am ajuns chiar și la 6% și din nou acum la 3%, trei vigulă ceva la sută.

Deci procentul asta arată: că există totuși o rată mai mare față de o altă perioadă. Deci nu e numai numărul absolut, este și procentul din teste, câți sunt pozitivi, și, bineînțeles, numărul absolut este foarte important, pentru că în final duce la creșterea numărului de cazuri active.

Cu cât avem mai multe cazuri active, un procent din ele vor fi cazuri care necesita terapie specifica, mai speciala, mai speciala, adica pacienti care au nevoie de oxigen, pacienți care au nevoie de ventilatie neinvazivă și pacienții care ajung in terapie intensiva, in procent mic, și riscă să blocheze sectiile de terapie intensiva.

Cum s-a întâmplat ieri, a trebuit sa luam de la Prahova pacienti saii ducem in alte patru zone, unul la spitalul militar ROL 2 la Ana Aslan, altul la București, altul la Ialomița. Și azi am dus un TIR de terapie intensivă cu 12 paturi și l-am dus lângă spitalul Prahova ca sa nu ajungem din nou in situatia asta, dar care se poate repeta si in alte zone”, a mai spus vineri seară, Raed Rafat, la Realitatea PLUS.