Raed Arafat a fost întrebat la o emisiune TV ce se întâmplă cu SMURD dacă iese la pensie sau dacă un prim-ministru îl demite.



”Chestia cu pensia o lăsăm sub semnul întrebării, că n-am de gând să plec. Nu înseamnă că rămân unde sunt, dar am de gând să continui să fac treabă. Eu nu sunt din ăsta care să spun că vreau să mă uit la TV sau că m-am plictisit. Nu m-am plictist. La pensie nu mă gândesc momentan. Dacă cineva îmi solicită să plec, eu cred că s-ar găsi oameni care să vină să continue, dacă sunt lăsaţi”, a punctat Raed Arafat.



Întrebat dacă se referă la politicieni, şeful DSU a răspuns: ”Normal”.



”Trebuie să fie lăsaţi. Nu e simplu. Eu lucrez foarte bine cu premierul, lucrez foarte bine cu ministrul de Interne, dar efortul ca să schimbi lucrurile în bine este unul titanic. Şi va trebui găsită persoana care, cu toate piedicile, să împingă lucrurile mai departe şi să găsească soluţii. Să aibă acces la urechile celor care sunt sus. Din fericire, eu am acces. Pot să mă duc să vorbesc, să explic, pot să am acest dialog. Dacă e luată o persoană şi pusă pe scaun, după care nu mai e băgată în seamă, iar finanţarea e doar că să funcţioneze sistemul, normal că sistemul va suferi. Noi avem un sistem recunoscut pe plan internaţional, avem un sistem de calitate, dar care suportă îmbunătăţiri. De multe ori, simţi că eşti legat şi nu eşti lăsat să zbori, dar nu neapărat de decidenţii de sus, ci pentru că e foarte multă birocraţie în jurul tău (…). Când ai bani mulţi pentru achiziţii, din start eşti suspicionat a fi hoţ şi trebuie să probezi că nu eşti hoţ. Asta e cea mai mare problemă în România şi asta a descurajat foarte mulţi funcţionari şi foarte multă lume. Noi, pe sistemul de urgenţă, între 2015 şi 2023, suma cheltuită se va apropia de 1 miliard de euro. Dacă cineva prinde pe vreunul din cei care au lucrat că au luat 1 leu, să vină, să-l aresteze, să-l ducă, sănătos să fie! Astea sunt aspectele care se leagă de cine ar putea să-l înlocuiască pe doctorul Arafat. Trebuie găsită această persoană nebună, care să vrea să stea, să facă, să-şi asume şi care să ştie că dacă nu am greşit, n-am furat, nu are de ce să-mi fie teamă”, a concluzionat Raed Arafat.