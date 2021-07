Raed Arafat a declarat vineri seară, la Realitatea PLUS, că nu și-a dat demisia după tragedia în urma incendiului de la Colectiv din 30 decembrie 2015 „pentru că nu trebuia”.

„La Colectiv a fost un dezastru. În medicina de dezastru e mult sub ce poți oferi. Nu suntem singura tara care a avut asa ceva, a fost o intervenție complexă. (...) În care orice țară, prafrazez colegul din Belgia: că Bruxelles ar fi fost în genunchi. 200 de persoane arse, aproape, din care 80 intubati grav.

De la inceput eram conștienti că trebuie duși în altă parte.

Este o înregistrare cu mine și cu dl ministru Oprea (vicepremier și ministrul de Interne în 30 octombrie 2015 - n.red.). Am zis așa: Avem două avioane SMURD și două avioane la dispoziția noastră de la Ministerul Apărării. Și am zis acest lucru: Și la solicitarea medicilor, noi putem duce oricând, să ducem bolnavii oriunde in afara tarii. Era evident din declarațiile mele că în România nu puteam... Dar trebuie să se înțeleagă că nicăieri în lume nu poți pune pacienți de dezastru pe avion..., trebuie să găsești loc. Sunt putine locuri. Belgia, Olanda au mecanisme intre ei, tarile nordice la fel. Bruxelles uneori transfera in Germania, e o balanta intre ele.

Noi, ca să găsim locuri pentru 40 de pacienti am facut două lucruri: contacte cu spitalele din Bruxelles, ca ei să vină să vadă pe cine iau, după care a venit oferta din Marea Britanie, Germania. Israelul a actionat separat, pe linie privată, și a perluat 3 pacienți. Din Norvegia au venit. Au zis pe unii îi putem lua, pe altii nu, pentru că nu pot suporta transportul.

Din Bruxelles au zis că iau 8, din care 6 sau 4 intubați. Olanda a mandatat medicii de la Bruxelles să ia și pentru ei - 5 intubați. Noi nu puteam schimab acest lucru. Germania a preluat un număr de pacienti, Marea Britanie... Mi-aduc aminte ca doctorița care a venit a spus ca vreau sa iau copilul de 19 ani.

Dacă pentru ceilalți am folosit avioanele noastre, prin ministrul Apărării de acum, șeful Statului Major General, dl Ciucă, mi-au rezervat avionul de la NATO. A luat 10 pacienti, pe doi i-au respins, ca trebuiau să fie 12”, a relatat Raed Arafat, vineri seară, la Realitatea PLUS.

„Transferul unui pacient nu e simpla, din spate... presiunile mari. Din pacientii dusi, din păcate, unii colegi au zis ca nu-s de luat si-au insistat familiile. Am avut pierderi, decese, de regulă nu ni se intampla sa avem decese. Erau pacienti pe ECMO, nu e ventilator simplu, care respira in locul plamânului. Problema nu e costul (ECMO - n.red.), costă 500.000. Noi nu puteam lua aparatul cu noi in avion. Abia acum SMURD achiziționează două avioane cu câte 2 locuri de ATI si unul din locuri cu aparat”, a mai precizat șeful DSU.

Raed Arafat a mărturisit că, deși a fost criticat pentru cum a acționat atunci, a trecut prin stări de emoție și durere, dar nu a putut să arate acest lucru pentru că era nevoie să acționeze.

„Emoție, durere fără discuție. Dar, din punctul nostru de vedere, eu nu pot arăta acest lucru. trebuie să fiu cât mai calm, trebuie să suprim cât mai mult sentimentele normale.

Am fost criticat ca de ce vorbeam la telefon (la locul incendiului din clubul Colectiv, în seara zzilei de 30 octombrie 2015 - n.red.), dar nu știau că vorbeam cu ministrul Sănătății, ministrul Apărării, să se asigure ventilatoare suplimentare la spitalele care nu au, apoi de la Fundeni la Spitalul de Arși... Toate le aranjam cât vorbeam de la telefon, pentru că interventia in sine era facută de medici... Niciodată când ești coordonator nu te duci să te ocupi de un caz individual. Cel care coordonează se abține la cazuri individuale”, a mai spus Raed Arafat.

În urmă cu aproape șase ani, în seara zilei de 30 octombrie 2015, incendiul devastator din clubul Colectiv din București avea să ia, în total, 65 de vieți, în timp ce alți peste 150 de tineri au suferit arsuri grave, rămânând cu urme pe viață. Într-un singur minut și o secundă, 27 de tineri au murit pe loc, iar peste 150 au ajuns arşi la spital. În următoarele săptămâni, alți 37 dintre ei au pierdut lupta cu moartea, iar un altul, care a supraviețuit, nu a rezistat și s-a sinucis la un an și jumătate, în 29 iulie 2017, ridicând tragicul bilanț Colectiv la 65 de morți.