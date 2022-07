„În primul rând, când spun că sunt în conflict și nu dau replici, așa este, eu dau răspunsuri care să explice sistemul și să clarifice niște aspecte care pot fi înțelese greșit. Când vrei să discuți, tehnica de a ataca prima dată public și apoi să spui că vrei să discuți... putea să se discute înainte să fie vreun atac în televiziune și nicio replică. Pentru că domnul doctor Arafat a început comentariile despre sistemul de urgență, să ne aducem aminte bine.

Am început cu scandalul că vrem să luăm pandemia de la DSU la Ministerul Sănătății, după care a început scandalul urgenței, că vrem să luăm Ambulanța și UPU. Poate că ar trebui să stea cineva să citească legislația și să înțeleagă ce este în spatele acestui sistem - depersonalizarea sistemului, departamentul pentru situații de urgență este un departament care are 225 de funcții, unde sunt 3 direcții: Direcția Generală Urgențe Medicale, Direcția Generală de Protecție Civilă, Direcția de Suport Decizional.

Din acest punct de vedere, în ultimii ani de când s-a înființat departamentul, noi am reușit o chestie extraordinară - de a duce sub o umbrelă tot ce face parte din conceptul de protecție sau de apărare civilă într-o țară, partea de intervenție, de căutare-salvare, incendii, calamități, medicalul de urgență. Nu suntem singura țară care consideră partea medicală de urgență ca și componentă a protecției civile”, a declarat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.