Raed Arafat, despre relaxarea RESTRICȚIILOR: ”Acum va fi Paștele și peste 7 zile o să culegem bolnavi și decedați”

"Să nu luam în considerare dezbaterile din acest moment cu ”gata, a trecut”, acestea sunt împotriva interesului public. Populatia trebuie să înteleaga ca trebuie sa avem masuri in continuare, sa respecte masurile de igiena, de protectie, sa nu primeasca vizitatori in casa, sa nu mearga la persoanele dragi in vizita de Paste si daca trebuie sa duca mancare, sa lase la usa.



Cateva minute poate insemna sfarsitul acelei persoane daca este in varsta. Noi nu putem sa speculam si sa spunem ca acum suntem mai bine un pic. La momentul potrivit, se va veni cu aceste masuri de relaxare, mai ales ca intram intr-o perioada de sarbatori. Acum va fi Pastele si peste sapte zile o sa culegem bolnavi și decedați", a spus Raed Arafat, într-o intervenție telefonică matinală la un post TV.