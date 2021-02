Prezentarea Raportului de Activitate al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, aferent anului 2020 a început cu un moment de reculegere pentru toți medicii care au murit la datorie.

„Pe plan operațional provocarea cea mai mare a fost coronavirusul. Prima întâlnire a fost în 23 ianuarie, după ce a fost observată situația din Wuhan. După această întâlnire a fost analizată mai ales de materiale. Au fost achiziționate materiale pentru Ebola, dar nu au fost folosite.

Reacția din 4 februarie de a achiziționa materiale a ajutat foarte mult ca răspunsul să fie dat la nivel național. În 26 februarie a fost primul caz anunțat, iar ulterior în 16 martie Klaus Iohannis a decretat starea de urgență”, a spus Raed Arafat în cuvântul său.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a declarat, referindu-se la discuţiile din spaţiul public privind achiziţiile de materiale în timpul pandemiei, că este "cea mai politizată situaţie de urgenţă", subliniind că efortul IGSU şi a altor instituţii a fost "umbrit de acuzaţii false de cele mai multe ori".



"Pot să spun, din păcate, dacă vorbim de criza prin care am trecut şi prin care trecem acum, este cea mai politizată situaţie de urgenţă prin care am trecut până acum, lăsând la o parte toate celelalte prin care am trecut. Este cea mai politizată şi cea mai controversată, în sensul în care foarte multe opinii, foarte multe păreri, şi este normal, având în vedere durata lungă de existenţă a ei, dar a avut acest lucru şi impact, pentru că efortul făcut de instituţiile de achiziţii, de IGSU, întotdeauna a fost umbrit de acuzaţii, false de cele mai multe ori şi explicabile întotdeauna în mod corect, dacă eram întrebat despre modul de achiziţie, modul de transfer, de ce am făcut transferul cu Ministerul Apărării, de ce nu am lăsat o firmă să aducă materiale când nu exista transport internaţional funcţional. Toate aceste discuţii au umbrit un pic această activitate extraordinară, pentru care trebuie să le mulţumim tuturor care s-au implicat în ea şi care au făcut posibil să se realizeze dotarea la timp a personalului nostru de intervenţie", a spus Raed Arafat.