"La acest moment, chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, noi încă avem o presiune pe sectorul medical, încă vin cazuri de terapie intensivă, încă ajungem la momente, cum am fost astăzi, cu zero locuri, astăzi am trimis pacienţi în Cehia şi Danemarca, patru pacienţi, doi în Cehia, doi în Danemarca, aşa că din punctul meu de vedere este un moment în care, da, e mai bine decât acum trei săptămâni, să zicem, la nivelul numărului maxim de cazuri, dar nu neapărat în sistemul medical este mai bine pe linie de impact şi pe linie de aglomeraţie în sectorul primiri urgenţe şi în sectorul terapie intensivă şi în secţiile care internează pacienţi cu COVID", a spus Arafat în cadrul "Maratonului Informării", citat de agerpres.ro.

Arafat a afirmat că oamenii vor continua să se infecteze şi să ajungă la spital dacă nu se vaccinează şi vor dezvolta forme mai grave ale bolii.

De asemenea, el a susţinut că e prea devreme pentru a spune că se vede finalul valului 4 al pandemiei, în ciuda scăderii numărului de cazuri.