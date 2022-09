Senatorul PSD Radu Oprea a dat mai multe explicații vineri după votul de creștere a salariilro demnitarilor din România. Liderul de grup al PSD din Senat a anunțat că intenția partidului din care face parte este de fapt de a crește lefurile mici ale angajaților din primării.

„Două mesaje foarte importante din partea PSD: faptul că nu vor crește salariile parlamentarilor, nu vor crește salariile demnitarilor, că intenția PSD este de a reuși să crească și acele salarii mici din primării, care depind de salariul viceprimarului și care au rămas în urmă din 2018 și până astăzi”, a anunțat Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, la RFI România.

„Poziţia publică a PSD a fost exprimată prin vocea mea, de la tribuna Senatului, inclusiv în ziua votului, când am spus că poziţia PSD este că din toată anexa 9 care se referă la indemnizaţiile demnitarilor, interesul este ca doar punctul 5 să fie sub incidenţa votului nostru. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă salariile primarilor, viceprimarilor. De ce ne referim la aceştia? Pentru că de salariile primarilor şi viceprimarilor depind toate salariile bugetarilor, celor care lucrează ca funcţionari publici în primării. În primăriile mici, în primăriile cu 3.000 de oameni sau sub, salariile au rămas mult în urmă, pentru că ele nu au mai crescut din 2018, timp în care salariile celorlalţi bugetari, cum ar fi profesori, cum ar fi alte salarii ale bugetarilor care lucrează pe raza teritorială administrativă a unei primării, poate fi şi de oraş, poate fi şi de comună, au crescut. Nu considerăm că este echitabil, că este just din punct de vedere social ca anumite categorii de cetăţeni, care au salarii mici, cum sunt funcţionarii din primării, să fie blocaţi din 2018, să rămână în urmă, în timp ce alte categorii de bugetari, în decursul acestei perioade, au primit aceste măriri de salarii”, a explicat Radu Oprea.

„Această lege funcţionează din 2018 şi realitatea, faptul concret din fiecare an este că aceste salarii nu au crescut, nu au crescut salariile miniştrilor, n-au crescut salariile demnitarilor, n-au crescut salariile parlamentarilor şi nu vor creşte, aceasta este poziţia PSD. Nu vor creşte. Cum se face acest lucru?

Printr-o amânare, printr-o prorogare, care se întâmplă în fiecare an”, a anunțat Radu Oprea.

Senatorul Radu Oprea, liderul grupului PSD, a votat pentru majorarea salariilor, miercuri, în plen, potrivit votului electronic publicat pe pagina camerei superioare din Parlament.

Senatorii și-au dat undă verde la creșterea propriilor salarii.

Toți senatorii din coaliția de guvernare - PSD și PNL, alături de UDMR, dar și cei de la AUR au votat, în bloc, miercuri, pentru creșterea salariilor. Doar senatorii USR au votat împotrivă. iar patru, printre care și Diana Șoșoacă s-au abținut la vot. VEZI AICI cum au votat parlamentarii majorarea salariilor aleșilor

Și AUR a revenit asupra votului dat pentru creșterea salariilor. George Simion, președintele AUR, a a intervenit joi, cu intenția de „a-i scuza pe senatorii partidului”, în frunte cu fostul co-lider Claudiu Târziu, explicând că unii ar fi votat fără să știe exact ce prevedea ordonanța.

Senatorii au votat miercuri un proiect prin care cresc și sporurile pentru funcționarii publici implicați în procesul legislativ cu 25%. Este vorba de indemnizațiile parlamentarilor, primariilor, președințiilor de consilii județene și locale precum și funcționarii publici care îi deservesc pe aceștia. Votul vine la doar câteva ore distanță după ce Curtea Constituțională a decis că două proiecte care stabileau creșteri salariale sunt neconstituționale.

Votul decisiv îl are Camera Deputaților.