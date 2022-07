Participanții la summit-ul Caspian din Turkmenistan au fost întâmpinați la rampă cu pâine și sare. Toți, mai puțin Vladimir Putin, relatează NEXTA.

Micul dictator al țării mari s-a dus cu tristețe la mașină singur, comentează presa ucrineană, pe Twitter.

