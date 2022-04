Thomas Baumgärtel l-a imortalizat pe președintele Rusiei - Vladimir Putin în haine de deținut într-un afiș uriaș. Artistul vizual german, celebru în arta urbană, în care îmbină graffiti cu arta de stradă, a protestat astfel împotriva războiului din Ucraina.

„Semnătura” artistului german de graffiti este reprezentată de banane, pe care le desenează pe zidurile clădirilor din întreaga lume. Fructul galben - banana este motivul central al lucrărilor artistului graffiti, Baumgärtel fiind cunoscut drept „banana sprayer”. Sunt celebre și picturile, neconvenționale, cu fostul președinte american Donald Trump și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, în stilul său specific, „semnat” cu banane.

