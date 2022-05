Anunțul făcut de Serviciul ucrianean de informații vine cu câteva zile înaintea celebrării marii victorii de la 9 mai de către ruși - Ziua Victoriei Armatei Roșii, sovietice, asupra Germaniei naziste în al doilea război mondial. Este a doua oară când apare această informație depsre o paradă organizată la Mariupol, orașul-port pe care Putin l-a inclus în culoarul dorit între Donbas și Crimeea.

Ocupanții ruși au înceut să curețe străzile de cadavre și obuze neexplodate și să înlăture molozul rămas după bombardamente.

Imagini cu pregătirile au fost postate pe Twitter de canalul media din Belarus - Nexta.

#Ukrainian intelligence reports that #Russian occupiers are preparing a parade in #Mariupol. To this end, they are urgently removing rubble and clearing the streets of corpses and unexploded shells. pic.twitter.com/RAZOMH3JVg