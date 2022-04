Din informațiile de până în prezent, Vladimir Putin și-a manifestat furia față de eșecurile în lanț ale "operațiunii militare" din Ucraina, ordonând concedierea a aproximativ 150 de ofițeri ai Biroului Federal de Securitate (FSB), dintre care unii care au fost deja arestați.

Din câte se pare, toți cei destituiți erau angajați ai celui de-al cincilea serviciu, o divizie înființată în anul 1998, când Putin era director al FSB, pentru a desfășura operațiuni în țările fostei Uniuni Sovietice cu scopul de a le menține pe acestea în orbita Rusiei.

Epurările ar fi început chiar de la vârful serviciului. Astfel, fostul șef al serviciului, Serghei Beseda (68 de ani) a fost trimis la închisoarea Lefortovo din Moscova, după ce luna trecută a fost plasat în arest la domiciliu.

Închisoarea a fost folosită de NKVD, predecesorul KGB, la rândul său predecesor al FSB, pentru interogatorii și tortură în timpul Marii Epurări a lui Stalin din anii 1930.

Dezvăluirile au fost făcute de Hristo Grozev, directorul executiv al Bellingcat, organizația de investigație care i-a demascat pe agenții FSB care l-au otrăvit cu Noviciok pe fostul spion rus, agent dublu, Serghei Skripal, la Salisbury, în Anglia (2018). El nu a dezvăluit sursa informațiilor sale.

