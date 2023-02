Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a spus că există mai multe scenarii de destabilizare a situaţiei din ţară, inclusiv planul menţionat de preşedintele Volodimir Zelenski în legătură cu presupusa intenţie a Rusiei de a prelua controlul asupra Aeroportului Chişinău, dar noul şef al executivului moldovean dă asigurări că instituţiile ţării sunt pregătite să facă faţă unor provocări.

#BREAKING: #Moldova’s Prime Minister #Recean has stated that #Russian forces are preparing to capture the international airport in the #Moldavian capital city of Chișinău in order to transfer additional troops into the Country. pic.twitter.com/XLv9cPdJWM