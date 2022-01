Suferința bolnavilor care tremură de frig în spital nu a rămas neauzită. Dacă autoritățile nu iau măsuri, zeci de timișoreni cu suflet mare s-au mobilizat și au organizat așa numitul protest al păturilor.

Acțiunea umanitară i-a impresionat și pe medicii de la Spitalul Municipal Timișoara.

"Este absolut impresionant chiar nu ma asteptam la asa ceva si asta ne arata ca noi romanii in situatii de criza putem inca sa ne ajutam unul pe celalalt am plans si am fost auziti de un oras intreg chiar si mai mult decat atat n am cuvinte sa multumesc pentru toate aceste initiative care cel mai bine vor prinde pacientilor nostri", a spus medicul Petra Curescu.

Și Mitropolia Banatului s-a implicat în inițiativa timișorenilor, pentru a le face bolnavilor din spital suferința mai ușoară.

"Am adus saptamana trecuta plapumi si perne noi pentru toate paturile si am adus deja sapt trecuta inca 2 paturi electrice si acestea sunt tot paturi electrice cu geometrie variabila care il ajuta pe bolnav sa isi schimbe pozitia in care sta zeci de zile si luni.

Problemele financiare ale societății de termoficare din Timișoara au fost rezolvate doar temporar printr-un ajutor primit de la Guvern. Însă avariile continuă să apară, iar căldura furnizată sub parametri nu face față temperaturilor scăzute din această perioadă", a afirmat mitropolitul Banatului, Ioan Selejan.