Protestele violente continuă în Iran și sunt considerate cele mai grave din țară din ultimii ani. În ultimele două săptămâni oamenii au ieșit în stradă și au manifestat violent după moartea tinerei Mahsa Amini.

#Breaking: Security forces surround Sharif University of Technology (#Iran's MIT). The sound of gunfire could be heard on campus. #IranProtests2022 #Mahsa_Amini‌ pic.twitter.com/1qWFrgBaSg