Aproximativ 70.000 de oameni au ieșit în stradă în Cehia, pentru a protesta. Oamenii au ajuns la limita disperării și amenință că nu își vor mai plăti facturile, ba chiar le vor da foc. Oamenii din stradă vor o schimbare de la liderii politici și se tem că toamna va fi una dezastruoasă din punct de vedere economic.

BREAKING: Massive demonstration in Prague in the Czech Republic against the government, soaring prices and the energy crisis.



Protesters threaten strike and coercive action if government doesn't resign by September 25 🚨



🔊 pic.twitter.com/1Q84L2YnPW — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 3, 2022

În Germania, oamenii și-au strigat nemulțumirile față de introducerea suprataxei la gaz.

Și în Olanda, mai mulți cetățeni sar în sprijinul fermierilor care protestează încă de la începutul verii. Asta după ce guvernul a implementat o directivă a Uniunii Europene care prevede dispariția a 50.000 de ferme care ar polua mediul.