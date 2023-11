Un protest pașnic la care participă jurnalista Alexandra Păcuraru, moderatoarea emisiunii "România Suverană" de la Realitatea PLUS, a avut loc, vineri dimineață, în fața Ambasadei Ucrainei din Capitală. Jurnalista, alături de protestatari, a cerut dreptate pentru preoții români din țara vecină, dar și pentru conaționalii noștri care trec prin momente dificile din cauza conflictului armat început pe 24 ferbuarie 2022.

"Suntem aici sa ne unim in rugaciune. Mesajul este unul de pace. Noi nu vrem altceva decat ca romanii nostri sa fie respectati asa cum ucrainenii din Romania sunt respectati. Vrem ca abuzurile sa fie incetate. In spatele meu sunt oameni de pace. Acest post este un post al faptelor bune.

Vrem sa incepem cu imnul Romaniei. Sa il simtiti. La ora 11.00, mitropolitul Jar (mitropolitul Longhin Jar - n.r.) este in instanta, in Ucraina. Pentru sufletul nostru si al parintelui Mihail Jar sa ne unim in rugaciune", a transmis Alexandra Pacuraru, moderatoarea emisiunii "Romania suverana" de la Realitatea PLUS.

"Asteptam decizia politica. Vrem sa ne simtim reprezentati. Vrem sa simti ca politicienii sunt ai nostri si noi ai lor", a mai spus jurnalista.

