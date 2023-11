Zeci de forțe de securitate ucrainene au încercat să intre fără vreun document sau hârtii care să le permită controlul. Mitropolitul s-a opus, iar credincioșii au înconjurat biserica.

Preoții și credincioșii s-au opus intrării militarilor ucraineni pe teritoriul lăcașului de cult. Forțele de ordine nu au prezentat niciun document care să le permită percheziții în biserică, însă tot au controlat mai multe zone, spune mitropolitul.

Enoriașii mănăstirii Bănceni s-au simțit amenințați de prezența militarilor ucraineni înarmați. Coordonatorul acestora ar fi refuzat să răspundă nedumeririi Preasfințitului Longhin.

Biserica ortodoxă Bănceni din Cernăuți are grijă de peste 400 de oameni fără adăpost. Cei mai mulți dintre aceștia au dizabilități sau suferă de boli grave. Cei mai mulți credincioși care vin la mănăstirea Bănceni sunt vorbitori de limba română.

„Astăzi la noi au venit, nici nu știu cine erau, ca am cerut să îmi dea un document ceva. Trebuia să aibe o hârtie la mână. Nu mi-au arătat nimic, au venit asupra noastră cu automatele, sute de soldați înarmați. Au venit asupra mănăstirii, asupra copiilor, ne-au înconjurat tot locul, au făcut percheziții, au controlat pașapoarte, dar nu au avut dreptul, nu au avut nici o hârtie la mână nimic. Cine sunt acestia, nu stim. Poate că sunt din vrăjmașii care vor să distrugă țara asta.

Acum ar vrea să știe. Noi nu mai putem sa suferim atata. daca ne vo chinui asa intr-una, noi avem biserica noastra, traim in tara asta, avem dreptul la credinta libera. E o bataie de joc care nu a mai existat niciodata. Si nu are cine sa ne apere in tara asta. Nici Constituția, nici drepturile omului, nici legile de stat, nimic. Suntem aruncati ca in drum Isi bat joc, isi sterg picioarele de noi, noi nu avem liniste ca sa putem creste un copil, sa muncim. De cand a inceput necazul asta in Ucraina, 1500 de ani de productie noi am dat din manastire pentru armata, pentru orasele, satele unde au suferit, am ajutat cu ce am putut, am primit oamenii refugiati, copii orfani am primit ca sa vina. Noi nu putem trai linistit, nu putem dormi noapte linistit. E asa o bataie de joc” a spus starețul bisericii.

Întrebările Preasfinţitului Longhin au rămas, din păcate, fără răspuns. Starețului i s-ar fi spus doar că desfăşurarea de forţe este pentru protecţia mânăstirii.

