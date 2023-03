Pompierii s-au adunat si au scandat, inițial, în apropierea clădirii Parlamentului belgian și a biroului prim-ministrului. Si-au schimbat insa planurile si au decis să intre în sediul Comisiei Europene, aflat în apropiere.

Fortele de ordine au fost nevoite sa apeleze la gaze lacrimogene pentru a-i bloca pe pompierii furiosi.

Belgian firefighters stormed the European Commission building in Brussels during a demonstration calling for better working conditions.



Watch more videos: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/hn2rt49IXl