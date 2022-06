Protestatarii au defilat cu pancarte pe care scria „Nu NATO! Nu războiului! Pentru pace!”.

Large protest in Madrid by socialists against NATO and war. You love to see it! #Madrid #PoliticsLive #SocialistSunday pic.twitter.com/AVv6YzZ2Ff

„Tancuri da, dar cu bere şi tapas!”, au scandat manifestanţii, dintre care unii afirmă că o creştere a cheltuielilor de apărare în Europa, preconizate de NATO, constituie o ameninţare pentru pace.

Marșul, supravegheat de un număr mare de forte de ordine, s-a desfăşurat fără incidente. Guvernul spaniol a interzis un alt miting planificat pentru miercuri, în prima zi a summitului NATO de două zile, din motive de securitate.

In Madrid, more than 2 thousand people came to a rally against the North Atlantic Alliance.



The demonstrators chanted: "No NATO" and "NATO bases — out."

Videos from social networks.



Watch out peopl who protest,#NATO is known that is not kind to civilians....#Russia #Ukraine️ pic.twitter.com/HErVKYCERo