Protest de amploare în fața BEC: Susținătorii lui Daniel Tudorache cer renumărarea voturilor

Agitatie mare la sediul BEC Sectorul 1, acolo unde s-au adunat sustinatorii lui Daniel Tudorache care cer reunmararea voturilor. In plus, oamenii scandeaza in mod repetat "Sa vina presa!".

Astazi va avea loc o sedinta a Biroului Electoral Central in care se va decide daca vor fi sau nu renumarate voturile.

Daniel Tudorache a venit si el aici chiar de la prima ora a diminetii. "Am solicitat de 48 de ore renumararea si speram ca se va lua o decizie astazi, cel tarziu maine. (...) Am inteles ca astazi este sedinta la ora 12:00. Vedem ce decizie vor lua", a afirmat Tudorache.

Potrivit acestuia, importanta acum este renumararea "astfel incat sa nu exista nicio suspciune ca au fost fraudate alegerile". "Vreau transparenta. Vreau ca voturile cetatenilor sa fie corect numarate", a mai spus candidatul PSD.

In context, el a adaugat: "Aproape toate partdidele au solicitat renumararea. Acum 4 ani, cand 3 saptamani contesta tot (Clotilde Armand - n.r.), ce poate sa spuna?", facand referire la alegerile din 2016, cand Clotilde Armand a candidat pentru prima data la Primaria Sectorului 1, a fost declarata castigatoare, initial, ulterior dovedindu-se ca a pierdut scrutinul.

In vreme ce apele fierb in fata sediului BEC, Clotilde Armand si-a anuntat victoria, luni seara, in alegerile locale din 27 septembrie. Aceasta a precizat că nu există bază legală pentru a relua numărătoarea voturilor si asta pentru ca - spune candidata USR-PLUS - diferența între ea și candidatul PSD, Dan Tudorache, ar fi de peste 1000 de voturi.

"Am ieșit învingători, matematica a învins! Nu există baza legală pentru a relua numărarea. (...) Nu este posibil pentru ca nu exista baza. Dacă Tudorache și Firea vor mai mulți ani de închisoare, să încerce să mai umble la voturi. Diferența este de peste 1000 de voturi. Va promit ca voi lupta cu toata forta mea ca tentativa de fraudare care a existat sa nu ramana nepedepsita", a afirmat aceasta.