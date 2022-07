"La fel ca bunicii și străbunicii lui, el a luptat împotriva fascismului", spune mama unui soldat rus, mort în conflictul armat din Ucraina.

În memoria fiului nostru ne-am luat o mașină nouă frumoasă", povestește un bărbat, tatăl unui alt soldat.

Noua mașină Lada a fost cumpărată cu ceea ce numesc oamenii „banii din sicriu”. Oficial, suma de bani se numește „compensație pentru familia decedatului”.

Tatăl lui spune că Alexei și-a dorit mereu o mașină albă, exact ca asta. "Primul drum cu mașina nouă a fost la cimitir", afirmă bărbatul.

