Jurnaliştii ruşi susţin că "natura este de parte Rusiei" şi se amuză pe seama problemelor pe care le au vest-europenii în aceste zile.

Europa este lovită în plin de un val de caniculă fără precedent. În Regatul Unit au fost înregistrate 40 de grade Celsius, un record absolut pentru cei care locuiesc acolo.

"Ei preconizează cea mai călduroasă vară din istorie, vor fi 45 de grade Celsius de fapt. Apoi, vor estima că urmează cea mai rece iarnă din istorie. Concluzia? Natura este de partea Rusiei", a afirmat moderatorul TV.

"Mulţumesc lui Dumnezeu că trăiesc în Rusia, o ţară care are mereu grijă de cetăţenii săi", a răspunsul coprezentaorul său.

Russian state TV has reacted to Europe's heatwave



Host Olga Skabeyeva says "nature is on Russia's side", while talking head Mikhail Markelov jokes that people are being told to pee in the shower to save water, something unthinkable in Russia, which "takes care of its citizens" pic.twitter.com/mtVmXdnWII