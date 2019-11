Profesorii îi cer ministrului Educației să-i scape de hârtii și birocrație

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va face parte din grupul de lucru care a fost constituit la nivelul Ministerului Educației și Cercetării care va avea misiunea de a găsi soluțiile pentru a fi redus substanțial "nivelul aberant al birocrației" cu care se confruntă personalul didactic.

Solicitarea a fost făcută de federația sindicală, iar în urma analizei, ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a acceptat demararea acestui proces de eficientizare a activității cadrelor didactice, "astfel încât să li se ofere acestora posibilitatea de a dedica mult mai mult timp pentru creșterea performanței actului didactic, principalii beneficiari ai debirocratizării fiind, de fapt, elevii".

Sindicaliștii i-au transmis ministrului că una dintre cele mai așteptate măsuri pe care ar trebui să le ia viitorul ministru al educației este cea legată de reducerea birocrației din sistemul de învățământ preuniversitar, principalele persoane afectate de acest flagel fiind cadrele didactice.

"Colegii noștri sunt pur și simplu sufocați de tot felul de rapoarte, referate și alte hârtii pe care trebuie să le întocmească, fără ca acestea să aducă plus-valoare în activitatea la clasă, ba din contră li s-a redus timpul de pregătire profesională absolut necesară pentru creșterea performanței în activitatea cu elevii", se arată într-un comunicat al FSLI.

Ministrul a decis constituirea acestui grup de lucru de la nivelul M.E.C. care are menirea de a găsi soluții pentru a fi redusă birocrația cu care se confruntă personalul didactic.

"Atragem atenția că debirocratizare nu înseamnă numai scutirea cadrelor didactice de a scrie, în format letric! Să nu avem surpriza că actuala corvoadă de a face hârtii se transformă în întocmirea de documente digitalizate, pentru că asta tot birocrație este", spun sindicatele.

O altă măsură care trebuie luată, la pachet cu cea legată de debirocratizare, este cea care privește regândirea inspecției școlare, spun sindicatele.

Inspectorii din M.E.C. sau din inspectoratele școlare când vor verifica modul cum se desfășoară actul didactic din unitățile inspectate nu trebuie să analizeze teancurile de hârtii înghesuite pe rafturile din cabinetele directorilor, ci trebuie să vadă care este activitatea efectivă la clasă.

"Birocrația excesivă din sistemul de învățământ a sufocat cadrele didactice în ultimii ani și, deși am cerut în nenumărate rânduri măsuri ferme din partea ministerului de resort,măsurile au fost anemice. Dascălii sunt nevoiți să întocmescă tot felul de hârtii, fără ca acestea să-i ajute să fie mai performanți la clasă. Învățământul are nevoie de oxigen, iar acesta nu poate fi primit, dacă personalul didactic, de exemplu, nu se preocupă de formarea profesională continuă, de întâlniri metodice sau de experimentarea unor metode noi de predare la clasă, pentru că are … hârtii de făcut. Este un prim pas că începem să înțelegem ce înseamnă de fapt educația și care este misiunea colegilor noștri", a declarat Simion Hancescu, președinte F.S.L.I..