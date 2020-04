Prof. Dr. Alexandru Rafila, la Realitatea PLUS: Testele rapide nu sunt recomandate pentru COVID-19

„Testarea se face conform OMS cu aceste teste de diagnostic molecular: testele PCR, care sunt singurele care confirma boala. Noi avem o capacitate limitată de diagnostic, avem maxim 2.000 de teste pe zi care se pot executa in Romania, insa ceea ce s-a intamplat la Suceava s-a datorat unei supraaglomerari a laboratorului de la Iași.

Cele mai multe laboratoare sunt in Bucuresti, urmat de Cluj. În zona Moldovei nu a existat decât laboratorul de la Iasi, si de curand la Suceava o mica capacitate de laborator care poate face 100 teste pe zi”, a declarat dr. prof. Alexandru Rafila la Realitatea PLUS.

Dacă vom ajunge să testăm 10.000 de persoane pe zi, situația s-ar putea îmbunătăți, spune președintele Societății de Microbiologie.

„Organizarea aceasta a centrelor de testare a durat pentru ca in Romania acest diagnostic molecular nu este un diagnostic care sa se fi facut de rutina. Daca noi o sa reusim sa ajungem intr-un intervalde timp rezonabil , adica in doua-trei saptamani, sa facem 7.000, 8.000, 10.000 de teste zilnic, o sa ajungem la o capacitate de diagnostic multumitoare”, a precizat Rafila 0737

Profesorul a vorbit și despre testele rapide.

„Dincolo de faptul ca au o sensibilitate variabila, care variaza intre 30 si 80 la suta, momentul in care iti arata de exemplu un test pozitiv, care iti arata ca esti bolnav, iti apare foarte tarziu, la zece zile dupa ce te-ai imbolnavit.

Nu putem sa-l consideram pozitiv decat daca il confirmam printr-un test PCR”, este de părere Alexandru Rafila.

Soluția României ca politică de sănătate pentru depășirea cu bine a epidemiei de coronavirus

Acesta a vorbit și despre soluția pe care o are România în lipsa unei dotări foarte bune cu ventilatoare în spitale:

„Durata medie de tratament al unui pacinet la un ventilator e in medie de 3 saptamani, daca noi vom avea tot mai multe cazuri riscam sa ocupam toate paturile.

Ce s-a intamplat in Lombardia , cu 10 milioane de locuitori, care avea 600 de ventilatoare, era foarte putin. Germania are peste 30 de mii de ventilatoare, e pe locul intâi de departe, dar resursele pregatite sunt incomparabile cu ce avem noi sau Italia.

Singura solutie ca politica de sanatate, dincolo de restrictiile de circulatie, e sa protejam batranii, sa protejam populatia vulnerabila. Pentru ca, daca ne protejam, o sa scadem indicii, va fi mai mica presiunea pe Terapia Intensiva.

În plus, raportarea bolii e diferita de la tara la tara, in Germania, daca ai pneumonie, insuficienta respiratorie se inregistreaza decesul, in Italia sunt inregistrate cazurile cu comorbiditati si se inregistreaza decestul. E o diferenta in raportare ,unele raporteaza cazuri din cauza infectiei cu corona, altele decese din cauza unor alte cauze la pacienti cu alte afectiuni”.