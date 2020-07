Procesul în care Mugur Isărescu e acuzat că ar fi colaborat cu Securitatea începe pe 18 septembrie

În cererea trimisă în instanţă, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității susţine că guvernatorul Mugur Isărescu a activat ca informator în perioada 1979-1989, furnizând fostei Securităţi informaţii prin care se denunţau activităţi potrivnice regimului totalitar comunist, precum comentarii negative la adresa nivelului de trai din România.



CNSAS citează mai multe documente privind colaborarea lui Isărescu cu fosta Securitate comunistă, căreia i-ar fi semnalat, în note informative, activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist, relatează Agerpres.



În dosar este exemplificată o astfel de notă. "În legătură cu atitudinea din ultimul timp a I.D., sursa poate relata: 1. "Are răbufniri destul de dese de nemulţumire faţă de aspecte sociale precum: transportul în comun din Drumul Taberii (acuzat că îi răpeşte mai mult de o oră); încălzirea locuinţei în care trăieşte; aprovizionarea cu alimente; programele de televiziune. Are tendinţa de a face comparaţii cu situaţia din alte ţări. (...) Sursa a constatat o accentuare evidentă a manifestărilor de nemulţumire după ce a divorţat (...).".



În alte note sunt "reclamate" persoane care puneau la îndoială cifrele legate de economia României comuniste. În legătură cu aceste informaţii furnizate de Isărescu, CNSAS explică faptul că Securitatea monitoriza cu atenţie orice comentariu negativ la adresa nivelului de trai sub regimului comunist, cunoscut fiind faptul că acesta urmărea promovarea ideii că statul comunist era forma superioară de organizare politică şi socială, în care toate persoanele aveau un nivel de viaţă ridicat, iar meritul pentru această stare de fapt se datora în exclusivitate partidului.



În baza tuturor acestor informații, Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității consideră că informaţiile furnizate de Mugur Isărescu au îngrădit drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

În replică, poziția BNR este că "Mugur Isărescu nu a colaborat cu Securitatea. Această poziție este susținută de trei documente ale CNSAS prin care confirmă că nu a colaborat cu Securitatea", a declarat Adrian Vasilescu pentru Libertatea.

La primul termen din septembrie, părțile din proces pot cere amânarea judecării cauzei din varii motive precum depunere de înschisuri noi sau pregătirea apărării.