"Nu am intrat pe nicio discuţie pe ministere. S-a discutat de domnul Rafila. Din punctul meu de vedere e cel mai îndreptăţit să preia acum Ministerul Sănătăţii. Dacă nu venim cu un suflu nou şi cu o altă abordare la Ministerul Sănătăţii, valul 5 ne va găsi pregătiţi la fel de prost ca şi valul 4. Este inadmisibil să cumperi antivirale pe tarabă, multe dintre ele sunt contrafăcute, pentru că nu le cumperi din farmacie şi să continui să nu iei nicio măsură. Am înţeles că domnul Cseke a reuşit să refacă anumite stocuri pentru spitale, stocurile trebuie continuate pentru valul 5", a declarat Ciolacu, luni seara, la un post TV.



El a precizat că, într-un Guvern PNL-PSD, unul dintre partide trebuie să deţină Ministerul de Finanţe, iar celălalt Ministerul Justiţiei.

Mai mult decât atât, Ciolacu susține că, în cazul în care social-democrații vor face guvern cu PNL şi UDMR, vor fi nominalizaţi la ministere liderii partidului din linia întâi, respectiv "oamenii cu cea mai bună expertiză".

În context, el i-a dat ca exemplu pe Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu, ambii foști prim-miniștii, pe Alexandru Rafila, despre care a spus că e "un specialist". "(...) domnul Dîncu a fost vicepremier, a condus Ministerul Dezvoltării, are o experienţă şi doamna Gabriela Firea, administrativă în primul rând. Eu o să solicit colegilor să mergem cu prima linie în acest moment dificil", a mai spus Ciolacu.



Totodată, prședintele PSD a arătat că, în cazul în cazul unui guvern cu liberalii, se va încheia un acord politic, menționând anumite puncte trebuie scoase din actualul program de guvernare al PNL: " (...) de exemplu privatizarea trezoreriei. Nu înţeleg de unde le-a venit ideea asta. Acolo vorbim de 200 de miliarde de euro. Vânzarea Hidroelectrica - când tu eşti în plină criză. Nu am văzut un plan pe termen mediu, 3 ani, 5 ani de independenţă energetică a României. Vom veni cu aşa ceva. Vom veni cu un plan care trebuie asumat de către toate formaţiunile politice, să ieşim din această spirală cu energia. România are capacitatea de a avea o independenţă energetică pe care o poate avea în 3 - 5 ani. Trebuie acţionat rapid. Discuţiile nu trebuie să rămână în acest cerc".