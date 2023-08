Miruna şi Mihai Pascu, părinţii băiatului de 19 ani, au reacţionat printr-un comunicat transmis HotNews.ro, în care spun că încearcă să găsească un echilibru şi să îşi ofere sprijinul pentru tratamentele medicale necesare „pentru a veni în ajutorul familiilor greu încercate”.

Autorul accidentului produs sâmbără dimineaţă în 2 Mai şi soldat cu moartea a doi tineri şi cu rănirea altor trei a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani. Mama sa are afaceri în domeniul imobiliar. Tatăl băiatului este pasionat de maşini.

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

Băiatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile duminică, prin decizia Judecătoriei Mangalia. El era conducător auto începător şi îşi luase permisul în luna mai a acestui an.

Redăm integral declarația părinților tânărului care, fiind sub influența drogurilor, a provocat accidentul de la 2 Mai:

„Nu există cuvinte prin care se ne exprimăm durerea și șocul provocate de această tragedie în care fiul nostru a fost implicat.

Înțelegem pe deplin situația, suntem părinți și suntem conștienți că nimic nu poate înlocui un copil. Pierderea unui copil este cea mai mare tragedie pe care un om o poate încerca. Căutăm să găsim un echilibru și dorim să ne oferim sprijinul și susținerea pentru tratamentele medicale necesare pentru a veni în ajutorul familiilor greu încercate. Nu încercăm să-l absolvim pe fiul nostru de rigorile legii, suntem conștienți de implicațiile pe care le va avea această tragedie asupra vieții lui și nu încercam să-l ferim de răspunderea pentru faptele sale. Credem că este nevoie de comunicare, echilibru și de a găși o soluție pentru a da prioritate urgențelor medicale prezente. Sufletul ne este pustiit, trăim o suferință fără margini și nu căutăm o cale ,,ușoară,, pentru a ieși din ce avem de dus că părinți. Dumnezeu să ne ajute să putem duce această imensă povară”.

Părinții autorului tragediei de la 2 Mai mai spun că aceasta este singura declarație pe care o vor da public.