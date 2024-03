În comuna Jupănești este scandal uriaș, după ce autoritățile au hotărât să investească în proiecte de care oamenii nu au nevoie. În timp ce oamenii fac slalom pe ulițe, printre gropi de noroi, primarul are planuri mărețe, precum un bazin de înot, teren de fotbal sau blocuri.

Ba ma mult, oamenii se plâng că nu au canalizare și nici apă apă, iar toaletele școlii sunt un adevărat pericol pentru elevi. Primarul spune că a depus proiecte pentru modernizare, dar nu știe când va primi finanțare.

"Eu cu un un cetatean am zis sa facem toaleta la copii, am zis ca iau eu doi boltari celalalt a zis ca da ciment sa facem constrctuie, primarul a zis ca da, in doua saptamani a zis sa nu mai facem ca face el palat", a povestit un gorjean.

"Funcționale deocamdată nu sunt pentru că este un proiect în derulare, un proiect de 250 de miliarde de lei vechi la care se lucrează la ora actuală. Încercăm anul acesta, în noiembrie e termen de finalizare pentru acest tronson de 15 km pentru apă. Acel bazin olimpic de inot este doar o cerere de finantara depusa", spune primarul.