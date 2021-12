Întrebat dacă i se pare corect ca primăriile de sector să fie nevoite să dea din bani pentru a susține cheltuiala cu termoficarea la nivelul întregii Capitale, primarul sectorului 3 a afirmat că i se pare incorect, dar mai grav este că soluția propusă de Nicușor Dan ar fi și mai păguboasă.

"Este un demers incorect, pentru că multe dintre atribuțiile Primăriei Generale au fost trecute în atribuțiile primăriilor de sector, fără a trece și finanțarea. Eu cred că PG ar trebui să se uite mai atent la modul în care cheltuie bani. (...) Iar în aceste condiții, primăria generală nu este în stare să gestioneze puținele domenii pe care le-a mai păstrat," a declarat edilul sectorului 3.

Robert Negoiță a mai acuzat și lipsa de comunicare a primarului general cu primarii de sector.

"PG nu reușește din vară să găsească soluții, nu este de ieri, de azi, de aceea, noi (primăria P3 - N.R.) de acum 4-54 ani am cerut să treacă încălzirea la primăria de sector, ar trebui ca guvernul să se implice și una dintre variante ar fi exact ce am solicita noi: hai să facem un proiect pilot la S3. Eu sunt convins că putem face acest lucru cu bani mai puțini. (...) N-am vorbit cu Nicușor Dan, pentru că Nu răspunde la telefon, nu răspunde la mesaje, nu a organizat niciodată nicio întâlnire cu primarii pe sector, pe nicio temă," a mai afirmat Robert Negoiță la Realitatea Plus.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a propus creşterea la 280 de lei a preţului gigacaloriei în sistemul centralizat de termoficare, dar deocamdată propunerea nu a trecut de consiliul general, așa că bucureștenii nu știu nici acum cât vor plăti facturile pe perioada sezonului rece.