Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Primarul Focșaniului, Cristi Misăilă, a convocat pentru data de 28 octombrie Consiliul Local la care consilierii trebuie să fie prezenți fizic. Vorbim despre o ședință-maraton, care va avea nu mai puțin de 94 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi.

Printre acestea se află și un proiect prin care edilul propune alocarea a 306.000 de lei pentru a marca sărbătorile de iarnă. Vorbim despre închirierea unui patinoar, pentru suma de 175.000 de lei, dar și organizarea unui spectacol de artificii, însoţit de clipul video, în noaptea de Revelion.

„Spectacol pirotehnic-foc de artificii în noaptea de Revelion, cu durata de zece minute şi filmare dronă profesională, artificii revelion, transmitere în direct, realizare clip sărbători de iarnă Focşani-Piaţa Unirii, 3 minute clip, montaj format în 4K din dronă şi 2 camere video la sol cu momentul trecerii în noul an, clip ce va fi montat şi distribuit în seara de 1 ianuarie 2021, în valoare de 42.900 lei. Iniţiativa are la bază necesitatea de a marca aceste sărbători de iarnă, aşa cum municipalitatea a procedat în fiecare an spre bucuria tuturor focşănenilor”, se arată în expunerea de motive a Primăriei.

Tot pentru marcarea sărbătorilor de iarnă, autoritățile iau în calcul achiziționarea unui brad de Crăciun. În plus de asta, vor fi alocaţi bani şi pentru amenajarea centrului oraşului şi Orăşelului Copiilor.

Lucrurile nu se opresc însă aici, și asta deoarece municipalitatea a pregătit 58.800 de lei pentru materiale de promovare personalizată, cum ar fi pixuri, agende, calendare, felicitări, hărţi A3 printate şi laminate.

Dacă tragem linie, ajungem la un total de aproximativ 100 de mii de euro, totul în plină pandemie de coronavirus, când efectele valului 4 sunt mai mult decât vizibile.

În prezent Focșaniul are o rata de infectare de 8,29. În județul Vrancea, la raportarea de ieri, au fost înregistrate 103 de cazuri noi. În total, de la debutul pandemiei și până în prezent, în județ au fost confirmate 15.197 de cazuri.