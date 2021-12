„Pentru a intra în posesia acestei pensii trebuie formulate, de către cei care au vârsta necesară sau nu se mai află în funcție, o cerere către consiliul județean. Aceasta trebuie aprobată, fiindcă e plătita din bugetul local. Nu sunt cel mai nimerit dintre cazurile ce pot fi date exemplu, mai bine s-ar gândi legiuitorii să stabilească nu indemnizația primarului, ci salariul primarului. Din 22 decembrie, de când sunt primar la Topoloveni, am primit aceasta indemnizație. Nu am mai beneficiat de spor de vechime. Am fost păgubit de sporul de vechime, tot ar fi o pagubă în bugetul meu. Nu se vor acorda pensii speciale de primar decât pentru maximum trei mandate. Acum seînmulțește 1.550 cu 3, deci cam 4.500 de lei, pensie specială de primar. Eu am 8 mandate, dar pierd, căci se acordă doar pentru 3. Acum, indemnizația mea de primar este de 5.300 de lei. Cred că aceștia sunt banii localnicilor pentru că ei mă vor primar, nu pensnionar, chiar dacă, am 43 de ani de muncă”, a declarat la Realitatea PLUS, primarul din Topoloveni.